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Общество

Водительских прав в Нижнем Новгороде в 2022 году лишили 8 535 автомобилистов

15 декабря 2022 11:37  [3] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водительских прав в Нижнем Новгороде в 2022 году лишили 8 535 автомобилистов. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, чаще всего прав лишали за вождение в состоянии алкогольного опьянения, отказ от медосвидетельствования, оставление места ДТП, выезд на встречную полосу.

Также с начала 2022 году было выявлено 10 582 пьяных или отказавшихся от медицинского освидетельствования водителя. За повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения было остановлено 1 490 водителей.

Ранее сообщалось, что еще восемь комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД будет закуплено в Нижнем Новгороде.

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Теги:
ГИБДД ПДД
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