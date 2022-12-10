Водительских прав в Нижнем Новгороде в 2022 году лишили 8 535 автомобилистов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водительских прав в Нижнем Новгороде в 2022 году лишили 8 535 автомобилистов. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, чаще всего прав лишали за вождение в состоянии алкогольного опьянения, отказ от медосвидетельствования, оставление места ДТП, выезд на встречную полосу.

Также с начала 2022 году было выявлено 10 582 пьяных или отказавшихся от медицинского освидетельствования водителя. За повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения было остановлено 1 490 водителей.

Ранее сообщалось, что еще восемь комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД будет закуплено в Нижнем Новгороде.