Возможность оформить жилищный сертификат онлайн появилась у нижегородских многодетных семей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Возможность оформить жилищный сертификат на региональном портале "Госуслуги" появилась у нижегородских многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, с 2020 году многодетные семьи в регионе вместо земельного участка могут получить сертификат номиналом 470 тысяч рублей на улучшение жилищных условий.

Как рассказал замгубернатора Егор Поляков, за это время данной мерой поддержки воспользовались более 800 семей.

Более подробную информацию можно получить на региональном портале Госуслуги.

Ранее сообщалось, что нижегородские многодетные семьи смогут самостоятельно выбирать меры поддержки на улучшение жилищных условий.