Нижегородские компании в 2022 году получили от Фонда содействия инновациям более 350 млн рублей Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские компании в 2022 году получили от Фонда содействия инновациям более 350 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Согласно информации, это наибольшая сумма поддержки за все время работы нижегородского представительства Фонда – технопарка "Анкудиновка".

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, средства в уходящем году получили 76 нижегородских инноваторов.

Глава регионального Минпрома Максим Черкасов отметил, что в этом году начала действовать программа "Студенческий стартап", в рамках которой 17 участников из Нижегородской области получили по 1 млн рублей. В рамках конкурса для начинающих инноваторов "Старт" предприниматели выиграли гранты на сумму более 74 млн рублей.

Министр добавил, что 3 нижегородских проекта получили поддержку на 60 млн рублей по программе "Развитие", ориентированной на поддержку IT-проектов.

В рамках программы "Коммерциализация" нижегородские производители импортозамещающей продукции, уже завершившие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, получили от ФСИ около 190 млн рублей.

Также директор УК технопарка "Анкудиновка" Тимур Радаев отметил, что в рамках конкурса "Умник-2022" 22 проекта нижегородских молодых ученых смогли получить поддержку по 500 тысяч рублей на ведение научно-инновационной деятельности и дальнейшее развитие проектов.

Ранее сообщалось, что нижегородские ученые разработали более 100 новых технологий в 2022 году.

Также напомним, что гранты выданы двенадцати нижегородским разработчикам отечественных IT-решений.