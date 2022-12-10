Гранты выданы двенадцати нижегородским разработчикам отечественных IT-решений Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Гранты выданы двенадцати нижегородским разработчикам отечественных IT-решений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как рассказал глава региона Глеб Никитин, всего на грантовый конкурс поступило 60 заявок, а к участию были допущены 39 компаний, из которых 12 получили гранты в размере от 2,4 млн до 16,2 млн рублей.

Как рассказал министр ИТ и связи региона Александр Синелобов, претенденты оценивались независимыми экспертами фонда "Сколково". Их заключения носили рекомендательный характер для грантового комитета, в который входили эксперты из различных отраслей и органов власти. Каждый проект оценивался по 19 критериям.

Директор Центра искусственного интеллекта Евгений Федосеев отметил, что получатели грантов должны будут реализовать свои проекты в срок от 6 до 12 месяцев.

Со списком победителей можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия приобрели 4,3 тысячи лицензий на российское ПО по льготной цене.

Также напомним, что нижегородские компании смогут получить грант от 20 млн до 6 мрлд рублей на внедрение российских IT-решений.