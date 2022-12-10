НГИАМЗ предлагает более 30 программ и выставок в новогодние каникулы Культура и отдых

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

НГИАМЗ предлагает более 30 программ и выставок в новогодние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В Усадьбе Рукавишниковых (Верхневолжская набережная, 7) уже со 2 января можно посетить как постоянно действующие выставки, так и семейную новогоднюю программу. Обзорные экскурсии по купеческой усадьбе будут проходить каждый час (11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00).

В дни новогодних каникул в усадьбе работают следующие выставки: "Волшебный мир зимних праздников" о традициях празднования Нового года и Рождества; "Веков ушедших пестрое собранье..." и "Великая. Всероссийская", приуроченные к 125-летию Нижегородского музея-заповедника и Всероссийской художественной и промышленной выставки 1896 года соответственно; "Добро Нижегородской ярмарки дороже золота", знакомящая посетителей с историей крупнейшей в Российской империи ярмарки, и "Жизнь купецкая", посвященная нижегородскому купечеству XIX – начала XX вв.

Кроме того, 4, 6 и 7 января здесь пройдет семейная праздничная программа "Дело было в январе…", которая поможет детям и взрослым погрузиться в волшебную атмосферу Рождества в старинной купеческой усадьбе.

В Историческом парке "Россия – моя история" до 7 января можно посетить квест-экскурсию "Зимние волшебники России". В этом филиале музея-заповедника в дни новогодних каникул доступны также экскурсии по экспозициям "Рюриковичи. Романовы" и "Одним дыханьем со страной". А еще здесь можно посетить выставки "Лопатой время постигаем" по итогам летней археологической экспедиции в Выксунском районе Нижегородской области, "Золото Нижегородского края", где представлены изделия народных художественных промыслов, прославивших наш регион на весь мир, и "Жизнь с вирусами", рассказывающую о борьбе человечества с вирусами и инфекциями.

В Игрушечном музее (ул. Большая Покровская, 8), помимо экскурсии по постоянной экспозиции и выставки самоваров из частной коллекции, до 5 января доступна программа "Новогодняя весточка". Ее участники ознакомятся с историей празднования Нового года в Советском Союзе и сделают на творческом мастер-классе свою авторскую открытку, которую затем смогут отправить адресату почтой России.

В мастерской Музея истории художественных промыслов (ул. Большая Покровская, 43) 3 и 8 января можно принять участие в культурно-просветительской программе "Вслед за Вифлеемской звездой", которая реконструирует русские традиции празднования Рождества Христова.

В Техническом музее, расположенном в том же здании (ул. Большая Покровская, 43), в дни зимних каникул проводятся обзорные экскурсии по постоянной экспозиции.

Посетители музея "Нижегородский кремль" смогут совершить зимнюю прогулку по кремлевской стене, посетить обзорную экскурсию по территории Кремля и квест-экскурсию по его подземельям, осмотреть экспозицию "Подвиг народного единства", расположенную в Ивановской башне, и "Град в усть Оки" – в Никольской.

В Музее Русского Патриаршества (Арзамас, Соборная площадь, 1а) со 2 января можно посетить обзорную экскурсию по основной экспозиции и осмотреть выставку "По святой дороге", приуроченную к 350-летию Нижегородской епархии, где представлены самые распространённые паломнические сувениры дореволюционной России.

Узнать подробности, уточнить часы работы музеев-филиалов НГИАМЗ и приобрести билеты на экскурсии можно на сайте Нижегородского музея-заповедника.