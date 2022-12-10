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Депутат Госдумы Юрий Станкевич поздравил воспитанников Таремского детского дома с наступающим Новым годом

31 декабря 2022 12:11  [75] Общество
фото: РИК НРО ЕР

фото: РИК НРО ЕР

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Депутат фракции "Единой России" Госдумы РФ Юрий Станкевич поздравил воспитанников Таремского детского дома в Павловском муниципальном округе с наступающим Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии.
 
Для детей было организовано новогоднее представление. В подарок депутат передал воспитанникам спортивный инвентарь – футбольные мячи, комплекты для настольного тенниса и бадминтона, настольные игры. Также дети получили сладкие подарки в преддверии праздника.
 
"Со многими детьми мы познакомились еще в социальном реабилитационном центре для несовершеннолетних "Алый парус" Кстовского района. Но это временный вариант проживания для детей, поэтому, если вопросы с семьями не удается урегулировать, то они попадают уже в детский дом. Так произошло и сейчас. Решили их навестить, проверить, в каких условиях их разместили. Ребята были рады нашей встрече", - сказал Юрий Станкевич.
 
Во время визита он осмотрел учреждение, ознакомился с условиями проживания детей, их бытом. С директором детского дома Светланой Холодовой договорились о сотрудничестве и в следующем году. В частности, будут организованы выезды детей на культурные и спортивные мероприятия, а также туристические походы в теплое время года.
 
"Мы решили сделать акцент не только на развлекательных мероприятиях. Будем организовывать для ребят встречи с наставниками. Обсудим, с кем они хотели бы встретиться, какую полезную информацию получить. Эти дети в своем возрасте многое пережили, и это оставило разный след в их жизни. Задача нас, взрослых, сделать все, чтобы дети просвещались, социализировались. Уверен, что такое шефство пойдет всем только на пользу", - отметил Юрий Станкевич.
 
Напомним, ранее при поддержке Юрия Станкевича для воспитанников социально-реабилитационного центра "Алый парус" в этом году были организованы экскурсионные поездки в Москву.
 
Накануне Дня Победы дети посетили Красную площадь, где посмотрели смену почетного караула у Вечного огня, также побывали в Храме Василия Блаженного, Александровском саду и парке "Зарядье", ключевой точкой стал Центральный музей Великой Отечественной войны.
 
В начале декабря ребята посетили основные достопримечательности столицы – Красную площадь и ГУМ, побывали в Москвариуме и ММДЦ "Москва-Сити".

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