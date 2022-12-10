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Общество

Руководитель проекта "Мост дружбы" Александр Кулигин исполнит мечту девочки из Иловайска посетить Нижний Новгород

31 декабря 2022 13:00  [103] Общество

Руководитель проекта "Мост дружбы", член правления НРО "Союза пенсионеров России" Александр Кулигин исполнит мечту девочки из Иловайска посетить Нижний Новгород и юбилейный концерт автора и исполнителя Павла Юдина.

Виктория Скубченко из города Иловайск Донецкой народной республики посетила концерт нижегородских музыкантов в ходе их визита в ДНР в середине декабря в рамках проекта "Мост дружбы" Нижегородского отделения "Союза пенсионеров России". Школьница сожалела, что не сможет посетит юбилейный концерт нижегородского музыканта, а также увидеть Нижний Новгород, жители которого помогают им в восстановлении города и его инфраструктуры. Желание посетить Нижний Новгород школьница загадала на Новый год.

Как отметил руководитель проекта "Мост дружбы" Александр Кулигин, совместно с заместителем председателя Нижегородского отделения "Союза пенсионеров России" Татьяной Богдановой было принято решение пригласить Викторию Скубченко в Нижний Новгород и исполнить ее новогоднюю мечту. "Девочка и ее мама в январе посетят не только Нижний Новгород, но и концерт ее любимого исполнителя Павла Юдина, который состоится 21 января в концертном зале "Премио"", - отметил он в заключение.

Напомним, что нижегородская делегация "Союза пенсионеров России" доставила гуманитарный груз в рамках проекта "Мост дружбы" пенсионерам Харцызска и Иловайска Донецкой народной республики.

Кроме того, нижегородцы передали военнослужащим ДНР новогодние подарки, спецодежду и другие необходимые вещи, которые были собраны коллективами Бутурлинской ЦРБ и Большемурашкинской коррекционной школы-интерната для слабослышащих детей.

Ранее сообщалось, что проект "Мост дружбы" НРО "Союз пенсионеров России" стал победителем спецконкурса Фонда Президентских грантов.

Летом 2022 года Нижегородская область и Харцызск подписали соглашение о сотрудничестве летом 2022 года.

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