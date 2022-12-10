Руководитель проекта "Мост дружбы" Александр Кулигин исполнит мечту девочки из Иловайска посетить Нижний Новгород Общество

Руководитель проекта "Мост дружбы", член правления НРО "Союза пенсионеров России" Александр Кулигин исполнит мечту девочки из Иловайска посетить Нижний Новгород и юбилейный концерт автора и исполнителя Павла Юдина.

Виктория Скубченко из города Иловайск Донецкой народной республики посетила концерт нижегородских музыкантов в ходе их визита в ДНР в середине декабря в рамках проекта "Мост дружбы" Нижегородского отделения "Союза пенсионеров России". Школьница сожалела, что не сможет посетит юбилейный концерт нижегородского музыканта, а также увидеть Нижний Новгород, жители которого помогают им в восстановлении города и его инфраструктуры. Желание посетить Нижний Новгород школьница загадала на Новый год.

Как отметил руководитель проекта "Мост дружбы" Александр Кулигин, совместно с заместителем председателя Нижегородского отделения "Союза пенсионеров России" Татьяной Богдановой было принято решение пригласить Викторию Скубченко в Нижний Новгород и исполнить ее новогоднюю мечту. "Девочка и ее мама в январе посетят не только Нижний Новгород, но и концерт ее любимого исполнителя Павла Юдина, который состоится 21 января в концертном зале "Премио"", - отметил он в заключение.

Напомним, что нижегородская делегация "Союза пенсионеров России" доставила гуманитарный груз в рамках проекта "Мост дружбы" пенсионерам Харцызска и Иловайска Донецкой народной республики.

Кроме того, нижегородцы передали военнослужащим ДНР новогодние подарки, спецодежду и другие необходимые вещи, которые были собраны коллективами Бутурлинской ЦРБ и Большемурашкинской коррекционной школы-интерната для слабослышащих детей.

Ранее сообщалось, что проект "Мост дружбы" НРО "Союз пенсионеров России" стал победителем спецконкурса Фонда Президентских грантов.

Летом 2022 года Нижегородская область и Харцызск подписали соглашение о сотрудничестве летом 2022 года.