Артём Горлов стал новым главным тренером ФК Пари НН Спорт

Фото: пресс-служба ФК Енисей

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Артём Горлов стал новым главным тренером ФК Пари НН. Об этом в своём tg-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы избраны Молодёжной столицей страны! И я всегда по жизни за то, чтобы давать дорогу молодым и открывать таланты! Поэтому наш выбор пал на молодого и перспективного Артема Горлова. Пари НН – тоже молодой клуб, который уже успел выйти и закрепиться в РПЛ. У нас молодой состав игроков, и это даёт результаты!" - подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона пожелал новому наставнику команды сломать шаблоны и реализовать свои самые смелые идеи.

Напомним, экс-тренер "Пари НН" Михаил Галактионов возглавил московский "Локомотив".

Сейчас нижегородская команда находится на 12 месте в РПЛ с 19 очками.

СПРАВКА

Артём Сергеевич Горлов родился 23 июня 1987 года в Москве.

Он тренировал подмосковные футбольные команды "Домодедово", "Домодедово-2", "Долгопрудный", "Знамя Труда", краснодарский клуб "Кубань-2", красноярский "Енисей". Также возглавлял литовский клуб "Паланга" и латвийский "Ноа Юрмала".