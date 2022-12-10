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Спорт

Артём Горлов стал новым главным тренером ФК Пари НН

31 декабря 2022 14:59  [78] Спорт
Фото: пресс-служба ФК Енисей

Фото: пресс-служба ФК Енисей

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Артём Горлов стал новым главным тренером ФК Пари НН. Об этом в своём tg-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы избраны Молодёжной столицей страны! И я всегда по жизни за то, чтобы давать дорогу молодым и открывать таланты! Поэтому наш выбор пал на молодого и перспективного Артема Горлова. Пари НН – тоже молодой клуб, который уже успел выйти и закрепиться в РПЛ. У нас молодой состав игроков, и это даёт результаты!" - подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона пожелал новому наставнику команды сломать шаблоны и реализовать свои самые смелые идеи.

Напомним, экс-тренер "Пари НН" Михаил Галактионов возглавил московский "Локомотив".

Сейчас нижегородская команда находится на 12 месте в РПЛ с 19 очками. 

СПРАВКА
Артём Сергеевич Горлов родился 23 июня 1987 года в Москве.

Он тренировал подмосковные футбольные команды "Домодедово", "Домодедово-2", "Долгопрудный", "Знамя Труда", краснодарский клуб "Кубань-2", красноярский "Енисей". Также возглавлял литовский клуб "Паланга" и латвийский "Ноа Юрмала".

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Теги:
Футбол
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