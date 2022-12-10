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Культура и отдых

Туристический поезд на родину Морозко в Нижегородской области будет организован 3 и 5 января

01 января 2023 11:17  [74] Культура и отдых
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Туристический поезд на родину Морозко в Нижегородской области будет организован 3 и 5 января.

В Варнавино туристов встретят веселый разбойник Ляд, хозяин Красной горы, купец Селиванов и сын Деда Мороза - Морозко.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, в программе путешествия - увлекательная экскурсия, раскрывающая секреты традиционных промыслов Поветлужья, тематические квесты и мастер-классы, а также программа, знакомящая с экспозицией Варнавинского историко-художественного музея.

По информации организаторов поездки, формат туристического маршрута в Варнавин-град рассчитан на туристов всех возрастов и подойдет для семейного отдыха.

Узнать подробности о маршруте можно по ссылке: https://visitnizhny.ru/blogs/turisticheskiy-poezd-k-morozko-v-varnavin-grad-startuet-iz-nizhnego-novgoroda-v-yanvarskie-kanikuly.

Как заявил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, поездки на "родину Морозко" традиционно пользуются большой популярностью именно в январские праздники.

В этом году в период праздничных дней туристические поезда также отправятся в Семенов, Большое Болдино и Простоквашино.

СПРАВКА:

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется в стране по инициативе президента России Владимира Путина.

На данный момент нацпроект включает три федеральных проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских продуктов" и "Совершенствование управления в сфере туризма".

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Теги:
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