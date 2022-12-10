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Общество

Глеб Никитин: Ребята в эту предновогоднюю неделю создавали праздник для взрослых

01 января 2023 12:14  [70] Общество

Российские Детские Деды Морозы в Молодёжной столице России. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Ребята в эту предновогоднюю неделю создавали праздник для взрослых: подарки, сделанные своими руками, они дарили сотрудникам заводов, спасателям, водителям общественного транспорта, медикам, и самому Деду Морозу) Сделать приятное - просто!" - написал глава региона в телеграм-канале.

Напомним, с 27 декабря 2022 года по 8 января 2023 года на территории Нижегородской области проводится Всероссийская акция "Российский детский Дед Мороз".

Организаторами выступают Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи "Движение Первых", региональное отделение Движения при поддержке правительства Нижегородской области, министерства образования и науки Нижегородской области, министерства кадровой и молодёжной политики региона, Всероссийского проекта "Навигаторы детства" Ассоциации детского движения Нижегородской области.

В рамках акции дети Нижегородской области будут делать сюрпризы взрослым тех профессий, которые всегда стоят на страже нашей безопасности, ведь очень важно не забывать о тех, кто беспокоится о нас и трудится даже в праздники.

Для поздравления можно создать подарок своими руками: поделки, открытки, рисунки, вязаные шапки, варежки и многое другое, что позволяет раскрыть творческий потенциал и фантазию участников акции.

Фото и видеофрагменты подготовки и вручения подарка нужно выкладывай на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" с хештегами: #РДДМ #Движениепервых #российскийдетскийдедмороз #РДДМ52 и хештегом образовательной организации.

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Теги:
Глеб Никитин Дети Новый год
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