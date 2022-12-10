Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил храм на улице Ильинской Общество

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Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил чин Великого освящения храма в честь Вознесения Господня, расположенного в Нижнем Новгороде на улице Ильинской.

По окончании литургии протоиерей Михаил Сторонкин поблагодарил управляющего епархией за совершенное богослужение и архипастырское попечение.

От имени прихода он преподнес владыке Георгию икону Спасителя, в клеймах которой изображены апостол Тимофей и мученица Татиана.

По информации Нижегородской митрополии, всем прихожанам владыка Георгий благословил раздать маленькие иконы Спасителя.

Напомним, 26 декабря 2002 года насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Георгий (Данилов) был избран епископом Нижегородским и Арзамасским.

1 февраля 2003 года в домовом храме во имя Всех Святых Патриарх Московский и всея Руси Алексий II с сонмом архиереев совершили чин наречения Георгия во епископа Нижегородского и Арзамасского.