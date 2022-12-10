Готовность проблемного ЖК "Солнечный" в Верхних Печерах составляет 98% Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проблемный ЖК "Солнечный" в Нижегородском районе Нижнего Новгорода практически достроен. Как сообщили в Дирекции по строительству Нижегородской области, которая занимается его достройкой, готовность объекта составляет 98%.

На сегодняшний день завершены следующие работы: устройство входных групп и пола автопарковки, гидроизоляция стен, монтаж кабеля, слаботочных систем. Установлено и запущено лифтовое оборудование, проведен монтаж вентиляционной системы.

"На объекте закончены работы по устройству кирпичной кладки, смонтированы оконные конструкции и кровля. Также закончена отделка внутренних помещений, проводятся пуско-наладочные работы, которые близятся к завершению. В ближайшее время закончим работы по покраске фасада здания", - сообщил начальник управления по строительству Региональной дирекции Денис Ляшенко.

Напомним, бывший застройщик ЖК "Солнечный" - ООО "Вертикаль" - признан банкротом. На этапе строительства свои средства в этот жилой комплекс вложили 107 дольщиков.

28 июня 2022 года между НКО "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Нижегородской области" и АО НО "Специализированный застройщик "Дирекция по строительству" заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ и комплекса работ по достройке ЖК "Солнечный".