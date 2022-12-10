Нижегородцам в онлайн-формате на региональном портале "Госуслуги" доступны 69 услуг

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Нижегородцам в онлайн-формате региональном портале "Госуслуги" доступны 69 услуг. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, на данный момент на портале предоставлена информация о получении 1 985 муниципальных услуг и 121 - региональных. Из них 69 можно оформить онлайн.
Министр информационных технологий и связи Нижегородской области Александр Синелобов подчеркнул, что правительство региона ведет активную работу по переводу в онлайн наиболее популярных и востребованных государственных услуг, а также субсидий и грантов.
Отмечается, что большую часть аудитории портала составляют пользователи в возрасте 25-34 лет – 29,6%, 35-44 года – 30,3%, 45-54 года – 16%. Аудитория пользователей старше 55 лет составляет 12,5%, 18-24 лет – 7,64%, остальные – 3,99%.
Ранее сообщалось, что возможность оформить жилищный сертификат онлайн появилась у нижегородских многодетных семей.
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