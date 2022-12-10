Нижегородцам в онлайн-формате на региональном портале "Госуслуги" доступны 69 услуг Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцам в онлайн-формате региональном портале "Госуслуги" доступны 69 услуг. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на данный момент на портале предоставлена информация о получении 1 985 муниципальных услуг и 121 - региональных. Из них 69 можно оформить онлайн.

Министр информационных технологий и связи Нижегородской области Александр Синелобов подчеркнул, что правительство региона ведет активную работу по переводу в онлайн наиболее популярных и востребованных государственных услуг, а также субсидий и грантов.

Отмечается, что большую часть аудитории портала составляют пользователи в возрасте 25-34 лет – 29,6%, 35-44 года – 30,3%, 45-54 года – 16%. Аудитория пользователей старше 55 лет составляет 12,5%, 18-24 лет – 7,64%, остальные – 3,99%.

Ранее сообщалось, что возможность оформить жилищный сертификат онлайн появилась у нижегородских многодетных семей.