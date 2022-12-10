Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев проведет личный прием граждан 17 января Политика

Андрей Гнеушев Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев проведет личный прием граждан 17 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, прием пройдет в 14:00 в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2.

Для записи на прием необходимо обратиться в приемную. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (831) 439 04 98, 430 96 39.

Рекомендуемая продолжительность приема одного заявителя - 15-20 минут, а запись прекратится за 5 рабочих дней до даты его проведения.