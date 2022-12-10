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Общество

Двадцать незаконных торговых объектов снесли в Канавинском районе в 2022 году

04 января 2023 16:54  [82] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Двадцать незаконных торговых объектов снесли в Канавинском районе в 2022 году. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, 10 из них были демонтированы владельцами добровольцами, а еще 10 - снесены подрядной организацией.

Как рассказал замглавы администрации Канавинского района Максим Метлин, объекты были демонтированы на улице Движенцев,11. Архангельская, 11, Долгополова, Московском шоссе.

Ранее сообщалось, что около 150 старых фонарных столбов демонтируют на Автозаводе.

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Теги:
Канавинский район Снос
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