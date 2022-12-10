Патриарх Кирилл призвал установить Рождественское перемирие на Украине Общество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с призывом установить Рождественское перемирие на Украине.

Как сообщает пресс-служба патриархата Московского и всея Руси, Патриарх призвал прекратить огонь и установить перемирие на Украине и Донбассе.

"Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова", - отмечается в обращении.