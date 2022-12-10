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Общество

Министр сельского хозяйства исполнил мечту 10-летнего нижегородца в рамках акции "Елка желаний"

05 января 2023 12:46  [78] Общество

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов подарил 10-летнему Артуру Наджафову из Володарска ноутбук – именно такой мечтой поделился мальчик в рамках Всероссийской акции "Елка желаний".

"Участие в акции "Елка желаний" стало доброй традицией. С особенным трепетом снимаешь с елки открытку с детским желанием. Интересно знать, о чем мечтает современный ребенок. В этом году мне выпало желание Артура Наджафова, который попросил у дедушки Мороза ноутбук. В век цифровых технологий это очень нужный подарок, тем более что в будущем Артур хочет стать программистом", - рассказал Николай Денисов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, накануне Нового года руководитель регионального Минсельхоза встретился с многодетной семьей Наджафовых и вручил Артуру ноутбук, а также сладкие подарки и плюшевого зайца – символ 2023 года.

"Дом, наполненный детским смехом, - это счастливый дом. Именно в такую атмосферу мы попали, когда приехали к семье Наджафовых. С горящими глазами и радостными лицами нас встречали Артур и Анечка, а на руках у мамы – маленькая Аленушка. Со старшими пообщались, очень добрые и открытые ребятишки, каждый со своим увлечением. Артур занимается футболом, любит математику и увлекается информационными технологиями. Аня ходит на плавание и радует маму своими успехами в учебе. С удовольствием вручил им подарки и поздравил с наступающим Новым годом. Встреча с этой дружной семьей стала прекрасным завершением года", - сказал Николай Денисов.

Напомним, что "Елка желаний" — акция Всероссийского проекта "Мечтай со мной", которая проводится по всей стране в дни новогодних праздников. В рамках акции исполняются в том числе мечты ребят с ограниченными возможностями здоровья, сирот или детей из малообеспеченных семей. Ежегодно сотни волшебных елок устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, центрах поддержки бизнеса, на крупных мероприятиях.

В Нижегородской области во Всероссийском проекте "Елка желаний" принимают участие представители структурных подразделений правительства Нижегородской области, федеральных органов власти, Законодательного собрания, а также бизнеса.

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Теги:
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