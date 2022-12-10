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Общество

Выигравший "новогодний миллиард" нижегородец ещё не обратился за призом

06 января 2023 10:35  [133] Общество

Фото: Столото

1 января 2023 года в прямом эфире прошёл новогодний розыгрыш 1473-го тиража "Русского лото", по итогам которого житель Нижегородской области стал миллиардером. Однако победитель до сих пор не объявился.

Как рассказали в пресс-службе "Столото", выигрышный билет был приобретён в подарочном наборе из пяти билетов на розыгрыш "Новогоднего миллиарда" 15 декабря 2022 года в фирменной точке продаж на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде.

В данном розыгрыше один победитель выиграл 1 млрд рублей, 75 человек - по 1 млн рублей, 14 человек получат по 714 286 рублей и ещё 59 победителей выиграли по 423 729 рублей. Всего по итогам "Новогоднего миллиарда" выигрышными стали более 8 млн билетов, в праздничном тираже было разыграно свыше 2,5 млрд рублей.

В настоящее время "Столото" разыскивает нижегородца, выигравшего 1 миллиард рублей и просит жителей региона ещё раз проверить свои билеты.

Проверить билеты можно на сайте stoloto.ru, с помощью мобильного приложения или по телефону горячей линии 8-900-555-00-55. Общий срок обращения для получения выигрышей — около 3,5 лет с даты проведения тиража. По истечении этого срока все невостребованные выигрыши в полном объёме перечисляются в бюджет РФ.

Напомним, что желание испытать удачу и быстро разбогатеть побуждает каждого второго россиянина участвовать в лотереях. Две трети из тех, кто участвовал в лотереях, выигрывали не более 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что 40 жителей Нижегородской области выиграли по 100 тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19.

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Теги:
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