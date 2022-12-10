Сотрудники МЧС проверили на безопасность более 400 храмов Нижегородской области накануне Рождества

В преддверии Рождественских богослужений сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области организовали комплекс надзорно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности храмов и церквей, в которых запланированы праздничные торжества.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, особое внимание было уделено состоянию эвакуационных выходов, наличию в храмах огнетушителей, а также исправности автоматических противопожарных систем.
Кроме того, сотрудники МЧС провели инструктаж по пожарной безопасности с настоятелями, старостами и служащими храмов.
Таким образом заблаговременно были проверены 411 объектов по всей Нижегородской области.
Также в региональном ГУ МЧС напомнили, что в связи с проведением новогодних и рождественских праздников весь личный состав ведомства переведён на усиленный режим работы, обеспечено дополнительное дежурство пожарной охраны.
Отметим, что в Нижнем Новгороде Рождественские богослужения состоятся в 68 храмах и монастырях. Полный список можно посмотреть по ссылке.
В Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода праздничное богослужение совершит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
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