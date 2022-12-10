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Общество

Сотрудники МЧС проверили на безопасность более 400 храмов Нижегородской области накануне Рождества

06 января 2023 13:45  [100] Общество

В преддверии Рождественских богослужений сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области организовали комплекс надзорно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности храмов и церквей, в которых запланированы праздничные торжества.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, особое внимание было уделено состоянию эвакуационных выходов, наличию в храмах огнетушителей, а также исправности автоматических противопожарных систем.

Кроме того, сотрудники МЧС провели инструктаж по пожарной безопасности с настоятелями, старостами и служащими храмов.

Таким образом заблаговременно были проверены 411 объектов по всей Нижегородской области.

Также в региональном ГУ МЧС напомнили, что в связи с проведением новогодних и рождественских праздников весь личный состав ведомства переведён на усиленный режим работы, обеспечено дополнительное дежурство пожарной охраны.

Отметим, что в Нижнем Новгороде Рождественские богослужения состоятся в 68 храмах и монастырях. Полный список можно посмотреть по ссылке.

В Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода праздничное богослужение совершит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

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Теги:
МЧС Пожароопасность Рождество
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