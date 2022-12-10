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Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту гибели двух нижегородских слесарей в кипятке

06 января 2023 14:50  [59] Происшествия
Дом, в подвале которого произошло ЧП

Дом, в подвале которого произошло ЧП

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух слесарей-сантехников в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этм сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области.

Напомним, инцидент произошёл 6 января около 3:00 ночи на улице Азовской в ходе аварийных работ в подвале жилого дома №14.

По версии следствия, в многоквартирном доме прорвало трубу горячего водоснабжения. На место ЧС прибыли работники подрядной организации, с которой у ДУКа был заключен договор.

Рабочие спускались в подвал для перекрытия задвижки - и в этот момент под ними сломалась ветхая деревянная лестница. Два слесаря-сантехника упали в кипяток, которым был заполнен подвал.

В результате 51-летний и 59-летний мужчины получили термические ожоги и погибли на месте.

Следователям СК предстоит дать юридическую оценку действиям лиц подрядной организации, нарушивших требования охраны труда и допустивших смерть работников.

Прокуратура Нижегородской области также организовала проверку по данному факту. Специалисты дадут оценку исполнению законодательства об охране труда и при наличии оснований примут меры реагирования.

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Теги:
несчастный случай СК РФ Уголовное дело
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