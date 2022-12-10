Двое рабочих погибли в кипятке на улице Азовской в Нижнем Новгороде Происшествия

Групповой несчастный случай со смертельным исходом произошёл сегодня ночью в Приокском районе Нижнего Новгорода в подвале одного из жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Инцидент произошёл 6 января около 3:00 ночи на улице Азовская в ходе аварийных работ.

Согласно информации, рабочие спускались в подвал для перекрытия задвижки. В этот момент под ними сломалась ветхая деревянная лестница - и двое мужчин упали в кипяток.

В результате рабочие получили термические ожоги и погибли, уточнили в Трудинспекции. В настоящее время сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего несчастного случая.

Ранее сообщалось, что нижегородец упал в яму с кипятком в Автозаводском районе.

Напомним также, что оператор котельной производственного предприятия в Кстове скончался в результате несчастного случая.