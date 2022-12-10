Лауреаты премии "Лучшие в спорте - 2022" в Нижегородской области
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
06 января 2023 12:32  [371] Двое рабочих погибли в кипятке на улице Азовской в Нижнем Новгороде
02 января 2023 15:07  [635] Шесть человек пострадали от использования пиротехники в Нижегородской области
02 января 2023 11:24  [912] Обрушение личного жилого дома в селе Вязовка произошло 2 января
02 января 2023 09:26  [482] Более 20 человек эвакуировали из горящего дома в Нижнем Новгороде
01 января 2023 09:27  [495] Сорок пожарных тушили огонь в складском здании в Канавине
30 декабря 2022 17:35  [1029] Двое рабочих погибли в смотровом канализационном колодце в Сергачском районе
30 декабря 2022 14:25  [479] Два человека погибли и три пострадали в ДТП в Борском районе
29 декабря 2022 14:12  [343] Борского подростка приговорили к 6 годам колонии за поджог школьника
29 декабря 2022 10:06  [333] Пенсионер погиб во время пожара в деревне Кривая Шелокша Кстовского района
28 декабря 2022 17:25  [597] Два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Дивеевском районе
Происшествия

Двое рабочих погибли в кипятке на улице Азовской в Нижнем Новгороде

06 января 2023 12:32  [371] Происшествия

Групповой несчастный случай со смертельным исходом произошёл сегодня ночью в Приокском районе Нижнего Новгорода в подвале одного из жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Инцидент произошёл 6 января около 3:00 ночи на улице Азовская в ходе аварийных работ.

Согласно информации, рабочие спускались в подвал для перекрытия задвижки. В этот момент под ними сломалась ветхая деревянная лестница - и двое мужчин упали в кипяток.

В результате рабочие получили термические ожоги и погибли, уточнили в Трудинспекции. В настоящее время сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего несчастного случая.

Ранее сообщалось, что нижегородец упал в яму с кипятком в Автозаводском районе.

Напомним также, что оператор котельной производственного предприятия в Кстове скончался в результате несчастного случая.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда несчастный случай
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Грипп заразен
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph