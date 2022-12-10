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Бизнес

Пятнадцать животноводческих ферм ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2022 году

07 января 2023 12:49  [106] Бизнес
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Пятнадцать животноводческих ферм ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным областного министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николая Денисова, восемь животноводческих дворов были построены и семь – реконструированы.

"Объекты рассчитаны для содержания более 3,75 тыс. голов крупного рогатого скота молочного направления. На создание объектов агропредприятия направили более полумиллиарда собственных средств. До 50% от понесенных затрат им будет компенсировано по областной программе", - уточнил чиновник.

В частности, объекты построены в СПК "Красная Заря" (Краснооктябрьский округ), СПК "Деяновский" (Пильнинский округ), ООО "Вперед" (Бутурлинский округ), АО "Хмелевицы" (городской округ г. Шахунья), АО "Березниковское" и СПК "Нижегородец" (Дальнеконстантиновский округ), ООО "Мир" (Большеболдинский округ), КФХ Плеханова Е.В. (городской округ г. Бор).

Реконструировали объекты в СПК "Шагаевский" №3 и СПК "Шагаевский" №4 (Починковский округ), СПК "Березняки" (Гагинский округ), СПК "Новый путь" (Пильнинский округ), КФХ Рагимов А.В. (Сергачский округ), АО "Ильино-Заборское" и ООО "Керженецкие просторы" (Семёновский округ).

"Появление новых животноводческих ферм способствует увеличению производства сельхозпродукции. К примеру, за последние три года производство молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах региона выросло на 6% и сегодня превышает 570 тыс. тонн", - подчеркнул Николай Денисов.

Напомним, в 2022 году господдержка предприятий АПК и развития сельских территорий Нижегородской области превысила 5,6 млрд рублей, из которых около 1,6 млрд было направлено на развитие животноводческих хозяйств.

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Теги:
АПК Животноводство
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