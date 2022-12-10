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Бизнес

ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" перейдёт под контроль ГК "Ростех"

07 января 2023 14:23  [133] Бизнес
фото: https://vk.com/z.sverdlova

фото: https://vk.com/z.sverdlova

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" (г.о.г. Дзержинск Нижегородской области) перейдёт под контроль ГК "Ростех". Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ №4390-р от 31.12.2022.

Предприятие будет преобразовано в акционерное общество, 100% акций которого передадут в управление госкорпорации.

Всего будет изменена форма собственности 12 оборонных заводов в различных регионах страны. Объекты передаются в качестве имущественного взноса по содействию в разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ объявил конкурс на пост гендиректора завода им. Я.М. Свердлова.

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Теги:
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