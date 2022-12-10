ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" перейдёт под контроль ГК "Ростех"

фото: https://vk.com/z.sverdlova
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" (г.о.г. Дзержинск Нижегородской области) перейдёт под контроль ГК "Ростех". Об этом сообщается в распоряжении
правительства РФ №4390-р от 31.12.2022.
Предприятие будет преобразовано в акционерное общество, 100% акций которого передадут в управление госкорпорации.
Всего будет изменена форма собственности 12 оборонных заводов в различных регионах страны. Объекты передаются в качестве имущественного взноса по содействию в разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции.
Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ объявил конкурс на пост гендиректора
завода им. Я.М. Свердлова.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+