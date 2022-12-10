ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" перейдёт под контроль ГК "Ростех" Бизнес

фото: https://vk.com/z.sverdlova НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" (г.о.г. Дзержинск Нижегородской области) перейдёт под контроль ГК "Ростех". Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ №4390-р от 31.12.2022. Предприятие будет преобразовано в акционерное общество, 100% акций которого передадут в управление госкорпорации. Всего будет изменена форма собственности 12 оборонных заводов в различных регионах страны. Объекты передаются в качестве имущественного взноса по содействию в разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ объявил конкурс на пост гендиректора завода им. Я.М. Свердлова.

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