Более 6 тыс. предпринимателей прошли обучение в центре "Мой бизнес" в 2022 году Бизнес

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Более 6 тыс. предпринимателей прошли обучение в центре "Мой бизнес" в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Различные образовательные программы были организованы в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Предпринимателям необходима комплексная поддержка – как финансовая, так и методическая, поэтому нацпроект предусматривает обучение для предпринимателей различного уровня и направлений бизнеса. У нас в регионе разработано около 10 обучающих программ для молодых предпринимателей, социальных предприятий, экспортеров. Курсы затрагивают как базовые знания - такие как выбор формы ведения предпринимательства и налогового режима, принципы налогообложения и формирования рынка, так и специфические, например, культурные особенности, которые необходимо знать для успешной заграничной торговли", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасова.

Министр подчеркнул, что все программы направлены не только на теоретическое получение знаний, но и на практику - создание бизнес-планов, составленных с учетом получения мер господдержки.

"Всего в этом году уже около 400 предпринимателей, прошедших обучение, получили меры господдержки. Среди них - услуги по продвижению в социальных сетях, создание интернет-магазина, гранты", - уточнил министр.

Максим Черкасов также добавил, что региональный Минпром проводит обучающие мероприятия не только для предпринимателей, но и для сотрудников инфраструктуры поддержки бизнеса.

"Очень важно, чтобы предприниматели, в том числе в отдаленных районах, имели доступ к актуальной и точной информации о мерах поддержки, помощь в подготовке документов и бизнес-планов для ее получения. Поэтому не менее двух раз в год мы проводим мероприятия "Школы-интенсив" - обучающие программы для специалистов районных центров "Мой бизнес". Такое обучение в этом году прошли более 100 руководителей и сотрудников этих организаций", - отметил министр.

По его словам, проведение подобных мероприятий позволяет скорректировать и улучшить инструменты поддержки бизнеса, а также сделать их доступными для предпринимателей даже в самых удалённых районах Нижегородской области.

В будущем году также запланировано проведение обучающих программ. Анонсы мероприятий будут размещены на сайтах центра "Мой бизнес" и регионального Минпрома.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровне можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301−29−94. Кроме того, узнать обо всех актуальных мерах поддержки бизнеса, полезных ссылках, адреса и контакты объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства можно на портале Мойбизнес52.рф.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Он предполагает консультационную, информационную, имущественную, финансовую поддержку для предпринимателей. В рамках нацпроекта были открыты центр "Мой бизнес" и его филиалы в 35 муниципалитетах. Там можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей.