"Горячая линия" по вопросам нарушения миграционного законодательства будет работать в Нижнем Новгороде в течение 2023 года Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

"Горячая линия" по вопросам нарушения миграционного законодательства будет работать в Нижнем Новгороде в течение 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Специалисты департамента по безопасности и мобилизационной подготовке готовы проконсультировать по всем связанным вопросам.

"Горячая линия" будет работать ежедневно, кроме выходных и праздничных дней (с понедельника по четверг – с 10:00 до 17:00, в пятницу и предпраздничные дни – с 10:00 до 16:00).

Звонки принимаются по телефону: 8-910-891-35-90.

Ранее сообщалось, что заколовших барана во дворе нижегородской школы рабочих выдворят из страны.