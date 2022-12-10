Детсады в Нижнем Новгороде в морозы будут работать в обычном режиме Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Детсады в Нижнем Новгороде в морозы будут работать в обычном режиме. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Региональным министерством образования и науки рекомендовано не направлять в школы учащихся 1-4 классов при понижении температуры до -25...-29 градусов. При -30 в школу могут не ходить учащиеся 1-9 классов.

"Однако ситуации бывают разные. Поэтому все школы, в которых закончились каникулы, завтра будут готовы принять своих учеников. При этом уроки, пропущенные ребятами из-за погодных условий, не будут считаться пропусками по неуважительной причине", - заверил мэр.

Детские сады будут работать в обычном режиме, но могут быть скорректированы графики уличных прогулок.

Отмечается, что потепление придёт в регион только в конце рабочей недели. Всё это время теплоэнергетики будут работать в особом режиме: круглосуточное дежурство, увеличено количество и частота обходов теплосетей, регулярно проверяется состояние оборудования в котельных. Температура теплоносителя в системе теплоснабжения повышена согласно температурным графикам.