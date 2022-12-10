Потепление до -8° прогнозируется в Нижегородской области к концу рабочей недели Общество

Фото: Светлана Шуга

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Аномальный холод со среднесуточной температурой воздуха более чем на 7°С ниже климатической нормы в Нижегородской области будет держаться ещё несколько дней. В начале недели даже днём столбики термометров не поднимутся выше -25…-30˚. Только к четвергу-пятнице прогнозируется потепление, и дневная температура повысится до -8…-11˚. При этом фиксируется повышенный фон атмосферного давления, так что осадки маловероятны.

В понедельник установившаяся накануне морозная погода существенно не изменится. С утра столбики термометров в Нижнем Новгороде демонстрируют показатели -27…-32°, местами по области -35° и ниже. Атмосферное давление составляет около 770 мм рт.ст. - а потому ясно и солнечно. А вот ветра практически нет, относительная влажность воздуха - 78%. Днём "потеплеет" до -25...-28°, к вечеру температура снова опустится до -30...-32°.

В вторник, 10 января, атмосферное давление поднимется ещё выше - до 776 мм. рт. ст., юго-восточный ветер усилится до 3-4 м/с. Температурные показатели существенно не изменятся: -28...-33° утром, -24..-26° днём. Но уже к вечеру прогнозируется небольшое потепление, и столбики термометров уже не опустятся ниже -24°

В середине недели придут довольно сильные южные ветра - до 7 м/с, и морозы начнут отступать. В среду синоптики обещают -14...-17°, в четверг -10...-11°, в пятницу -8...-9°.

Также с четверга атмосферное давление начнёт выравниваться, небо затянут облака, ожидаются слабые осадки.

Напомним, региональным министерством образования и науки рекомендовано не направлять в школы учащихся 1-4 классов при понижении температуры до -25...-29°. При -30° в школу могут не ходить учащиеся 1-9 классов. При этом детсады в Нижнем Новгороде в морозы будут работать в обычном режиме.