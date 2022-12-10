Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Лауреаты премии "Лучшие в спорте - 2022" в Нижегородской области
Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
09 января 2023 11:40  [19] Охоту на лося запретят в Нижегородской области с 11 января
09 января 2023 09:58  [95] Потепление до -8° прогнозируется в Нижегородской области к концу рабочей недели
08 января 2023 15:54  [323] Жителям представили концепции развития двух скверов в Ленинском районе
08 января 2023 14:22  [530] Детсады в Нижнем Новгороде в морозы будут работать в обычном режиме
08 января 2023 13:17  [327] Около 1700 детей посетили "Спорт-елки 2023" на стадионе "Нижний Новгород"
08 января 2023 11:49  [363] "Горячая линия" по вопросам нарушения миграционного законодательства будет работать в Нижнем Новгороде в течение 2023 года
08 января 2023 10:03  [366] Нижегородцы получили более 1 млн доброрублей за добрые дела в 2022 году
07 января 2023 14:48  [514] Около 1 500 жалоб на неудовлетворительную работу коммунальщиков получил Выксунский отдел ГЖИ за год
07 января 2023 10:14  [405] Более 40 незаконных построек снесено в Канавинском районе Нижнего Новгорода за 2022 год
07 января 2023 09:48  [408] "Семейный технический марафон" пройдёт в Центре детского технического творчества "Юный автомобилист"
Общество

Потепление до -8° прогнозируется в Нижегородской области к концу рабочей недели

09 января 2023 09:58  [95] Общество

Фото: Светлана Шуга

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Аномальный холод со среднесуточной температурой воздуха более чем на 7°С ниже климатической нормы в Нижегородской области будет держаться ещё несколько дней. В начале недели даже днём столбики термометров не поднимутся выше -25…-30˚. Только к четвергу-пятнице прогнозируется потепление, и дневная температура повысится до -8…-11˚. При этом фиксируется повышенный фон атмосферного давления, так что осадки маловероятны.

В понедельник установившаяся накануне морозная погода существенно не изменится. С утра столбики термометров в Нижнем Новгороде демонстрируют показатели -27…-32°, местами по области -35° и ниже. Атмосферное давление составляет около 770 мм рт.ст. - а потому ясно и солнечно. А вот ветра практически нет, относительная влажность воздуха - 78%. Днём "потеплеет" до -25...-28°, к вечеру температура снова опустится до -30...-32°.

В вторник, 10 января, атмосферное давление поднимется ещё выше - до 776 мм. рт. ст., юго-восточный ветер усилится до 3-4 м/с. Температурные показатели существенно не изменятся: -28...-33° утром, -24..-26° днём. Но уже к вечеру прогнозируется небольшое потепление, и столбики термометров уже не опустятся ниже -24°

В середине недели придут довольно сильные южные ветра - до 7 м/с, и морозы начнут отступать. В среду синоптики обещают -14...-17°, в четверг -10...-11°, в пятницу -8...-9°.

Также с четверга атмосферное давление начнёт выравниваться, небо затянут облака, ожидаются слабые осадки.

Напомним, региональным министерством образования и науки рекомендовано не направлять в школы учащихся 1-4 классов при понижении температуры до -25...-29°. При -30° в школу могут не ходить учащиеся 1-9 классов. При этом детсады в Нижнем Новгороде в морозы будут работать в обычном режиме.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Морозы Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Грипп заразен
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph