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Спорт

ХК "Торпедо" вышел на 3 место Западной конференции КХЛ

09 января 2023 10:52  [86] Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" после победы над московским "Динамо" вышел на 3 место Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Вчера, 8 января, команда из Нижнего Новгорода одержала победу в выездном матче с "Динамо" со счетом 3:1. 

На 10 минуте игры счет открыл динамовец Богдан Тринеев. На 34 минуте шайбу забросил нападающий "Торпедо" Алексей Кручинин, на 55 минуте - защитник Максим Федотов, а на 59 минуте Антон Сизов снял вопрос о победителе броском от своих ворот по пустым воротам "Динамо".

Таким образом, после 48 матчей регулярного чемпионата "Торпедо" с 65 очками занимает 3 место в Западной конференции КХЛ. На третьем месте нижегородская команда находится и в объединенной с Восточной конференцией таблице.

Следующий матч "Торпедо" проведет 10 января в Череповце, где встретится с "Северсталью" (8 место в Западной конференции КХЛ).

Ранее генеральный директор хоккейного клуба "Торпедо" Александр Харламов рассказал о работе тренера команды Игоря Ларионова, а также об атмосфере и принципах работы в клубе.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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