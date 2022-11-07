Александр Харламов: "Из года в год покупать игроков за 30-50-80 млн – это путь в никуда" Спорт

Александр Харламов Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Генеральный директор хоккейного клуба "Торпедо" Александр Харламов в интервью Sports.ru рассказал о работе тренера команды Игоря Ларионова, а также об атмосфере и принципах работы в клубе.

Атмосфера в команде и Игорь Ларионов

"Чтобы людям было комфортно и тебе комфортно. Нужно поймать эту волну, чтобы все двигались в одном направлении – тогда и самому будет легче, и людям", - сказал Александр Харламов.

В эту атмосферу отлично вписался и Игорь Ларионов, ставший главным тренером ХК "Торпедо" в мае.

"Игорь Николаевич отзывчивый, и он со всем своим тренерским штабом легко вписался. Там все, сами прекрасно знаете, профессионалы – со своими историями. И олимпийские чемпионы, и обладатели Кубка Стэнли (в штабе Ларионова работают олимпийский чемпион-1992 и обладатель Кубка Стэнли-2004 Николай Хабибулин, олимпийский чемпион-1984 Михаил Васильев, а также Андрей Козырев – прим. ред.). Но эта слава их не гнетет. Они совершенно открыты, спокойны – любой человек может подойти и попросить автограф, сфотографироваться. Никто не откажет", - отметил Александр Харламов.

Слева направо - Андрей Козырев, Игорь Ларионов, Михаил Васильев. Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Александр Харламов общался с Игорем Ларионовым еще до работы в "Торпедо", когда тот в 2020-2021 годах возглавлял молодежную сборную России.

"Он обзванивал руководителей клубов – даже если там было один-два человека – и конкретно так разговаривал. У нас несколько человек входили в обойму – и Ларионов все равно звонил. Мы с ним проговаривали слабые и сильные стороны. Вот у него такой подход – даже если это короткие турниры из трех игр, он так привык, наверное, ему так спокойнее.

И что самое интересное: сначала мы разговаривали до турнира, потом мне самому становилось интересно, как наши сыграли там у него, и мы созванивались после. Он рассказывал какие-то вещи – необязательно из того, что творилось на поле. Очень много обсуждали психологию – потому что есть этапы взросления игроков, очень много всего в связке агенты-родители, и чтобы ребята выходили на более профессиональный уровень, надо это приводить в порядок. Не у каждого игрока в 16-17 лет есть нужные знания.

Вот так мы постоянно обсуждали – одно-второе-третье. Чисто про хоккей, я спрашивал – что вы думаете о "Торпедо", об игре, об игроках. Потом началась пандемия, чемпионат остановили, и я спросил, нет ли у него желания поработать в КХЛ. Он ответил, что ему было бы интересно. Тем более, у него и контракт с ФХР заканчивался", - рассказал Александр Харламов.

Стратегия клуба и молодые игроки

Александр Харламов согласен с позицией Игоря Ларионова о том, что клуб не столько бизнес, сколько он должен радовать зрителей и готовить ребят, давать им шанс в хоккее.

"В первую очередь, хоккей – это игра. Но и про бизнес нельзя забывать. Клубы нацелены на то, чтобы зарабатывать – мы тоже стараемся. И зарабатываем мы в принципе неплохо. Хоккей в Нижнем Новгороде очень популярен, люди заполняют трибуны, за что мы им очень благодарны. Сейчас на стадии строительства новый дворец, к его открытию нужно провести большую работу – и по коммерческим проектам, и по развитию молодых игроков."

Особое внимание уделяется и подготовке молодых игроков. Также "Торпедо" стало своеобразной площадкой для перезапуска карьеры уже состоявшихся игроков.

"Мы изначально делаем упор на детскую школу, ищем молодых игроков по всей стране, чтобы выращивать их для МХЛ и КХЛ. То, что зарабатываем, вкладываем в развитие школы – потому что это наше будущее. Из года в год покупать игроков за 30-50-80 миллионов – это путь в никуда.

Даже до прихода Игоря Николаевича мы с Максимом выстраивали такую модель: старались найти игроков, которые, скажем так, по каким-то причинам были немножко забыты. Неважно, из России игрок или из-за границы.

Лично мое мнение – пацанам надо давать и второй шанс, и третий. Иногда так бывает: не пошло в одном клубе, во втором. Вот к нам некоторые приходят – и у них начинается вторая молодость."

Отдельное внимание было уделено защитнику Богдану Конюшкову.

"У человека первый сезон, играл в Высшей лиге. Не могу сказать, что его никто не знал, он был в сфере интересов некоторых клубов, но мы уделили ему больше внимания, поэтому он попал в "Торпедо". Парень – молодец.

Плюс Максим Федотов, Егор Виноградов, Денис Венгрыжановский. Не хочу петь им дифирамбы, но я считаю, что они могут вырасти в очень приличных игроков"

Богдан Конюшков. Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

О работе молодежной команды

"Когда я начинал работу в "Торпедо", "Чайка" – наша молодежная команда – была на 26-м месте из 27 команд. На следующий год нам не хватило одного очка до плей-офф, а потом пошли первые и вторые места. И это, в основном, своими воспитанниками – у нас в молодежке их большинство. Эти ребята подросли и уже играют в первой команде. И переход на взрослый уровень для них с каждым годом становится все более плавным."

В работе с молодежью участвует и тренерский штаб главной команды.

"Сейчас много игр, но когда будет момент, сделаем так, чтобы тренерский состав первой команды встретился с тренерами детской школы. Может, не всей, но тех возрастов, которые играют в чемпионатах России."

Фото: пресс-служба МХК "Чайка"

Также Александр Харламов рассказал о планах по созданию команды в ВХЛ.

О зарплатной ведомости

По словам Александра Харламова, "Торпедо" сейчас не дотягивает до пола зарплат КХЛ, но ведется работа над исправлением этой ситуации. Иначе по регламенту клуб может быть оштрафован. (Пол зарплат (минимальная сумма заработной платы всех игроков) в Континентальной хоккейной лиге - 315 млн рублей, потолок - 900 млн рублей - прим. ред.)

"Мы с Максимом Гафуровым (генеральный менеджер ХК "Торпедо" - прим.ред.) считаем, что большой контракт нужно заслужить. Если игрок из года в год подтверждает свой уровень, мы готовы платить. А иначе мы получаем необоснованные и искусственно завышенные зарплаты – только для того, чтобы добраться до «пола» зарплат.

Мы понимаем, что если мы будем брать иностранцев, сумма будет повыше. И тысячу раз подумаем, нужны ли они. Может быть, лучше натаскаем своего, молодого, и он будет играть.

Повторюсь, у нас строится дворец, который, мы надеемся, к 2025 году будет готов. И мы хотим по максимуму сохранить этот состав, чтобы он подрос и превратился в сильный, боеспособный коллектив. Конечно, он будет дополняться, что-то меняться, но хочется сохранить вот эту команду.

Пусть эти игроки растут – я прекрасно понимаю, что у каких-то пацанов контракты будут заканчиваться, и они придут за повышением. Но вот тогда и будет разговор – будем думать."

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.