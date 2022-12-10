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Общество

Охоту на лося запретят в Нижегородской области с 11 января

09 января 2023 11:40  [22] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Охоту на лося запретят в Нижегородской области с 11 января 2023 года. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

Как рассказали в ведомстве охотиться на самого крупного представителя семейства оленьих разрешено дважды в год: с 1 по 30 сентября (только на взрослых самцов) и с 1 октября по 10 января (на все половозрастные группы). При этом установлены строгие правила и лимиты добычи.

За незаконную охоту грозит уголовная ответственность по ст. 258 УК РФ. Браконьеру также придётся выплатить штраф в размере от 240 тысяч до 400 тысяч рублей за одно животное.

Согласно последним данным мониторинга, в Нижегородской области насчитывается более 22,6 тысячи особей лося - это на 4,5 тысячи больше, чем в 2021 году.

Отмечается, что для поддержания стабильной численности объектов животного мира в регионе проводятся различные биотехнические мероприятия.

Так, для минеральной подкормки лосей выкладывают соль: она способствует нормальному протеканию беременности у самок, обеспечивает рост рогов у самцов, нормализует обмен веществ и водно-солевой баланс.

Напомним, разрешение на добычу копытных выдаётся в ходе жеребьёвки в начале августа. Так, в 2022 году к розыгрышу было допущено более 1 912 желающих. По итогам жеребьёвки было выдано только 41 разрешение на отстрел лося.

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Теги:
Животные Охота Уголовное дело
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