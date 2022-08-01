Жеребьёвку на разрешение на добычу копытных и медведя провели в Нижегородской области Общество

Фото: Минсельхоз Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Жеребьёвку на получение разрешений на добычу копытных и медведя провели для нижегородских охотников. Об этом сообщили в Минлесхозе Нижегородской области.

В ведомстве уточнили, что на добычу ценных видов охотничьих ресурсов предусмотрен особый порядок распределения разрешений - их разыгрывают среди охотников по принципу жеребьёвки. В 2022 году к розыгрышу было допущено более 1 912 охотников из 2 013 подавших заявление через систему ВИС.

По итогам жеребьёвки 131 охотник получит разрешение на добычу крупных животных в общедоступных охотничьих угодьях Нижегородской области. Из них 41 разрешение будет выдано на лося, 70 - на кабана и 20 - на медведя.

В Минлесхозе рассказали, что в этом году приём заявлений от охотников проводился через новую информационную систему, благодаря чему процедура была удобной и максимально прозрачной.

Отмечается, что 72 разрешения из 131 разыграно среди охотников, принимавших активное участие в биотехнических мероприятиях, которые включают подкормку диких животных, закладку кормовых полей, проведение зимних учетов численности и т.д..

Результаты розыгрыша в течении пяти дней появятся на официальном сайте регионального Минлесхоза.

Напомним, в Нижегородской области с 25 июля открылся сезон охоты на пернатую дичь с подоружейными собаками - с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями. Региональный Минлесхоз начал выдавать разрешения на добычу болотно-луговой дичи.