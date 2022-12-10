Движение двух троллейбусов в Нижнем Новгороде возобновлено после обрыва проводов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Движение двух троллейбусов в Нижнем Новгороде возобновлено после обрыва проводов. Об этом сообщается в группе новой маршрутной сети Нижегородской агломерации.

Согласно информации, утром из-за обрыва контактного провода на улице Краснодонцев у дома №17 было затруднено движение троллейбусов №4 и №14.

На данный момент ремонтные бригады устранили аварию. Движение троллейбусов восстановлено.

Ранее сообщалось, что электробусно-троллейбусная сеть будет создана в Нижнем Новгороде по концессии.