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Движение двух троллейбусов в Нижнем Новгороде возобновлено после обрыва проводов. Об этом сообщается в группе новой маршрутной сети Нижегородской агломерации.
Согласно информации, утром из-за обрыва контактного провода на улице Краснодонцев у дома №17 было затруднено движение троллейбусов №4 и №14.
На данный момент ремонтные бригады устранили аварию. Движение троллейбусов восстановлено.
Ранее сообщалось, что электробусно-троллейбусная сеть будет создана в Нижнем Новгороде по концессии.
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