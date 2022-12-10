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Электробусно-троллейбусная сеть будет создана в Нижнем Новгороде по концессии. Возможность заключения концессионного соглашения одобрил Совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области.
Согласно информации, с концессионной инициативой выступило ООО "Нижегородская троллейбусная концессия".
Проект предполагает закупку электробусов и реконструкцию депо, в которых будут размещены двухконнекторные станции для зарядки электробусов ночью.
Также на нескольких маршрутах будут запущены троллейбусы с увеличенным автономным ходом.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, электробусы и троллейбусы с увеличенным автономным ходом позволят расширить существующую сеть и сделать электротранспорт доступным для жителей микрорайонов, где не построена контактная сеть.
Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.
Проект модернизации был одобрен Минтрансом РФ. Концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде было подписано с ООО "Экологические проекты".
Уже начались работы по замене трамвайного полотна общей протяженностью 16 км в Сормовском районе. Их планируется полностью завершить в течение 2023 года.
Нижний Новгород станет первым городом России, в котором заменят 100% трамвайных путей по концессии.
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