Пенсионерка из Нижнего Новгорода продала всю свою недвижимость и перевела мошенникам 5,4 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пенсионерка из Нижнего Новгорода продала всю свою недвижимость и перевела мошенникам 5,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 69-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сначала сотрудником банка, а позже сотрудником полиции. Он рассказал, что от имени потерпевшей якобы подана заявка на оформление кредита, а для ее отмены и поимки преступников необходимо оформить другой кредит и продать свою недвижимость.

Нижегородка взяла займ на сумму 450 тысяч рублей, продала квартиру за 4,6 млн рублей и садовый участок стоимостью 350 тысяч рублей. Средства потерпевшая переводила на продиктованный ей счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что почти миллион рублей перевела мошенникам пенсионерка из Советского района.