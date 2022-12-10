Серьезных аварий на коммунальных сетях Нижнего Новгорода в новогодние праздники зафиксировано не было Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Серьезных аварий на коммунальных сетях Нижнего Новгорода в новогодние праздники зафиксировано не было. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в период с 1 по 9 января ресурсоснабжающие организации работали в круглосуточном и усиленном режиме. Сейчас этот режим продолжает действовать из-за сильных морозов.

"В целом, городские системы жизнеобеспечения функционировали без сбоев, серьезных отключений тепла, воды, газа и электричества на длительное время не произошло", - отметил Юрий Шалабаев.

Также главам районов, руководителям департаментов администрации города и директорам ресурсоснабжающих организаций поручено держать ситуацию на контроле, особое внимание уделяя больницам, поликлиникам, школам и детским садам.

Ранее сообщалось, что мороз до -40° ожидается в Нижегородской области ночью и утром 10 января.