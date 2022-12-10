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Серьезных аварий на коммунальных сетях Нижнего Новгорода в новогодние праздники зафиксировано не было. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, в период с 1 по 9 января ресурсоснабжающие организации работали в круглосуточном и усиленном режиме. Сейчас этот режим продолжает действовать из-за сильных морозов.
"В целом, городские системы жизнеобеспечения функционировали без сбоев, серьезных отключений тепла, воды, газа и электричества на длительное время не произошло", - отметил Юрий Шалабаев.
Также главам районов, руководителям департаментов администрации города и директорам ресурсоснабжающих организаций поручено держать ситуацию на контроле, особое внимание уделяя больницам, поликлиникам, школам и детским садам.
Ранее сообщалось, что мороз до -40° ожидается в Нижегородской области ночью и утром 10 января.
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