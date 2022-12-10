Мороз до -40° ожидается в Нижегородской области ночью и утром 10 января

Мороз до -40° ожидается в отдельных районах Нижегородской области ночью и утром 10 января. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Предупреждение о неблагоприятном явлении погоды распространило ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Напомним, аномальный холод со среднесуточной температурой воздуха более чем на 7°С ниже климатической нормы в Нижегородской области будет держаться ещё несколько дней. Только к четвергу-пятнице прогнозируется потепление, и дневная температура повысится до -8…-11˚.
Региональным министерством образования и науки рекомендовано не направлять в школы учащихся 1-4 классов при понижении температуры до -25...-29°. При -30° в школу могут не ходить учащиеся 1-9 классов.
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