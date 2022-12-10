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Мост через железнодорожные пути в Сергачском районе отремонтируют за 107,7 млн рублей по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
Согласно информации, путепровод находится на дороге Работки – Порецкое, соединяющей Кстовский, Большемурашкинский, Сергачский, Краснооктябрьский и Сеченовский районы. Также ей пользуются автомобилисты, следующие в Чувашию.
Контракт на проведен работ осенью 2022 года был заключен с ООО "Мостопроектстрой". Весной будут завершены проектно-изыскательские работы. Ремонтные работы должны завершиться в ноябре.
На ремонт двухполосного путепровода протяженностью около 55 м и подъездов к нему длиной около 1 км выделено 107,7 млн рублей.
Ранее сообщалось, что почти 1,8 млрд рублей выделено на ремонт Стригинского моста в Нижнем Новгороде.
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