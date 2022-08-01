Почти 1,8 млрд рублей выделено на ремонт Стригинского моста в Нижнем Новгороде Общество

Стригинский мост Фото: Яндекс.Карты

Почти 1,8 млрд рублей выделено на ремонт Стригинского моста в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород" ищет подрядчика, который выполнит ремонт моста на 412 км трассы М-7 "Волга. На эти цели из федерального бюджета выделено 1,789 млрд рублей.

Уже в 2022 году планируется начать подготовительные и демонтажные работы, а до конца 2023 года будет проводиться непосредственный ремонт. Ввести мост в эксплуатацию планируется до 30 ноября 2024 года.

В рамках ремонтных работ будут проведены земляные работы, отремонтированы трещины и дорожное полотно, укреплены обочины, покрашены конструкции и заменено наружное освещение.

Подрядчика на проведение ремонта выберут 7 сентября, а работы могут начаться уже 19 сентября.

Ранее сообщалось, что реверсивное движение введут до 16 сентября на мосту через реку Кудьма на трассе М-7.

Также напомним, что суд обязал нижегородский ГУАД отремонтировать старый Борский мост. Документацию на его ремонт планируется подготовить к концу текущего года.