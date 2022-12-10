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Корпорация развития Нижегородской области представила новый каталог с 84 инвестпроектами

09 января 2023 18:52  [83] Бизнес

Корпорация развития Нижегородской области обновила каталог инвестпредложений на инвестиционном портале региона.

Согласно информации, потенциальным инвесторам предлагаются 84 проекта из различных отраслей, среди которых машиностроение, судостроение, туризм, пищевая, легкая, химическая, радиоэлектронная промышленность, сельское хозяйство.

Это проекты, предполагающие полное или долевое участие инвестора в создании новых или модернизации существующих предприятий, а также готовые предприятия, выставленные на продажу. Большое внимание уделено проектам в муниципалитетах. Кроме того, каталог содержит информацию о преференциальных территориях региона, индустриальных парках и технопарках.

"Мы на регулярной основе обновляем базу готовых инвестиционных предложений, в которой представлены самые различные направления – от приборостроения до рыбоводства. Надеюсь, что среди них наши инвесторы найдут подходящий вариант, который станет хорошей отправной точкой для старта их предпринимательской деятельности в регионе или расширения уже имеющегося бизнеса", - отметил генеральный директор Корпорации развития региона Игорь Ищенко.

Ранее сообщалось, что три земельных участка для реализации инвестпроектов общей стоимостью 1,4 млрд рублей выделены в Нижегородской области.

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Теги:
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