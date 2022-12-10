Более тысячи бесплатных тренировок пройдет во дворах и парках Нижнего Новгорода в 2023 году

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Более тысячи бесплатных тренировок пройдет в Нижнем Новгороде в 2023 году в рамках проекта "Спорт в каждый двор". Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации города.
Согласно информации, тренировки будут проводиться на открытых спортивных площадках и парках под руководством профессиональных тренеров и инструкторов из спортивных школ.
Как рассказал глава департамента Антон Ермаков, зимой будут проходить занятия по катанию на коньках, а с наступлением теплой погоды начнутся занятия по общефизической подготовке, единоборствам и по некоторым игровым видам спорта. Также будут проходить мастер-классы от известных спортсменов.
Со списком адресов и расписанием проводимых занятий, которые будут проводиться в 2023 году, можно будет ознакомиться в на официальной странице в соцсети "Вконтакте".
Ранее сообщалось, что более 1 тысячи спортивных мероприятий прошло в Нижнем Новгороде в 2022 году.
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