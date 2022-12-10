Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
Лауреаты премии "Лучшие в спорте - 2022" в Нижегородской области
Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
10 января 2023 11:20  [105] Более тысячи бесплатных тренировок пройдет во дворах и парках Нижнего Новгорода в 2023 году
09 января 2023 14:24  [276] Игорь Ларионов: "Наша задача - открыть для хоккея новых игроков"
09 января 2023 10:52  [326] ХК "Торпедо" вышел на 3 место Западной конференции КХЛ
08 января 2023 13:45  [403] Нижегородская область стала лидером по количеству оформленных "Карт болельщика"
05 января 2023 16:17  [516] Более 1 тысячи спортивных мероприятий прошло в Нижнем Новгороде в 2022 году
31 декабря 2022 14:59  [656] Артём Горлов стал новым главным тренером ФК Пари НН
30 декабря 2022 12:06  [414] Новым главным тренером ФК "Пари НН" может стать Артем Горлов из ФК "Енисей"
28 декабря 2022 11:43  [262] Сотрудник ОМК занял второе место на международных соревнованиях по силовым видам спорта
27 декабря 2022 18:30  [433] Около 120 официальных видов спорта развивается в Нижегородской области
23 декабря 2022 15:41  [797] Победителей спортивной региональной Премии "Лучшие в спорте - 2022" наградили в Нижнем Новгороде
Спорт

Более тысячи бесплатных тренировок пройдет во дворах и парках Нижнего Новгорода в 2023 году

10 января 2023 11:20  [105] Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более тысячи бесплатных тренировок пройдет в Нижнем Новгороде в 2023 году в рамках проекта "Спорт в каждый двор". Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации города.

Согласно информации, тренировки будут проводиться на открытых спортивных площадках и парках под руководством профессиональных тренеров и инструкторов из спортивных школ. 

Как рассказал глава департамента Антон Ермаков, зимой будут проходить занятия по катанию на коньках, а с наступлением теплой погоды начнутся занятия по общефизической подготовке, единоборствам и по некоторым игровым видам спорта. Также будут проходить мастер-классы от известных спортсменов.

Со списком адресов и расписанием проводимых занятий, которые будут проводиться в 2023 году, можно будет ознакомиться в на официальной странице в соцсети "Вконтакте".

Ранее сообщалось, что более 1 тысячи спортивных мероприятий прошло в Нижнем Новгороде в 2022 году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
двор Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Грипп заразен
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph