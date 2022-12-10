Участок под застройку у Щелоковского хутора продан ГК "Евродом" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Участок под застройку у Щелоковского хутора продан ГК "Евродом". Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Согласно информации, в 2015 году участок с кадастровым номером 52:18:0070275:18 у Щелоковского хутора был предоставлен компании "Старт-Строй", которая в конце 2022 года продала его ГК "Евродом". На данном участке планируется построить поселок, состоящий из коттеджей и таунхаусов. Первую очередь застройки планируется сдать уже в текущем году.

В начале 2022 года вид разрешённого использования двух земельных участков у Щелоковского хутора был сменен на участки парковой зоны и зоны отдыха (52:18:0070275:19), а также земли общего пользования (52:18:0070275:20). Эта мера позволила создать буфер между особо охраняемой природной территорией и застройкой.

"Смена вида разрешённого использования позволила сохранить участки для отдыха жителей города. Строительство жилья (в том числе ИЖС) на данных участках исключено", — отметили в министерстве.

Участок, принадлежащий инвестору, остался за ним.

"Такое решение было принято, потому что невыполнение обязательств перед инвесторами является некорректным, в том числе — если эти обязательства областная власть взяла на себя при предыдущем руководстве", — подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что "Щелоковский хутор" передан в управление городской дирекции парков и скверов.