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Общество

Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе Нижнего Новгорода

10 января 2023 12:19  [7] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена в мастер-плане комплексного развития территории в границах улиц Белинского, Ашхабадской, Генкиной и Тверской.

Согласно информации, всего в квартале "Красный просвещенец" запланирован снос 33 ветхий зданий, среди которых детский сад №7 "Солнышко". На его месте планируется строительство нового дошкольного образовательного учреждения на 300 мест.

Общая площадь территории КРТ составляет 79 100 кв. м. Здесь планируется построить 8-14-этажные многоквартирные дома и провести благоустройство внутренних территорий.

Также на первом этаже дома №6-7 предлагается разместить музей "Квартал "Красный просвещенец" с отдельным залом российского архитектора-реставратора Святослава Агафонова.

Напомним, летом 2022 года жителям было предложено три варианта комплексного развития территории рассмотрели жители квартал "Красный просвещенец" в Советском районе.

Ранее сообщалось, что расселение 97 аварийных домов в рамках КРТ планируется в Нижнем Новгороде.

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Теги:
КРТ Снос Строительство
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