Восемь вертолетных площадок для санитарной авиации планируется построить в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Восемь вертолетных площадок для санитарной авиации планируется построить в Нижегородской области. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно информации, работы будут проведены в 2 этапа до 2024 года.

Так, на первом этапе площадками оборудуют Центральную городскую больницу Арзамаса, ЦРБ в Шахунье, Урени, Починках и Выксе.

На втором этапе строительство запланировано в Сергачской ЦРБ, Семеновской ЦРБ и Лысковской ЦРБ. Также Нижегородский территориальный центр медицины катастроф будет дооборудован светосигнальным оборудованием.

Согласно стратегии развитии санитарной авиации в Нижегородской области, в 2023 году с помощью вертолетов планируется эвакуировать 317 человек, а в 2024 году - 344.

При этом в планах на 2022 год было указано 289 человек. По данным на ноябрь 2022 года, санитарная авиация Нижегородской области с начала года эвакуировала 358 пациентов для оказания экстренной медпомощи.