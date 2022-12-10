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Общество

Восемь вертолетных площадок для санитарной авиации планируется построить в Нижегородской области

10 января 2023 13:46  [32] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Восемь вертолетных площадок для санитарной авиации планируется построить в Нижегородской области. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно информации, работы будут проведены в 2 этапа до 2024 года.

Так, на первом этапе площадками оборудуют Центральную городскую больницу Арзамаса, ЦРБ в Шахунье, Урени, Починках и Выксе.

На втором этапе строительство запланировано в Сергачской ЦРБ, Семеновской ЦРБ и Лысковской ЦРБ. Также Нижегородский территориальный центр медицины катастроф будет дооборудован светосигнальным оборудованием.

Согласно стратегии развитии санитарной авиации в Нижегородской области, в 2023 году с помощью вертолетов планируется эвакуировать 317 человек, а в 2024 году - 344.

При этом в планах на 2022 год было указано 289 человек. По данным на ноябрь 2022 года, санитарная авиация Нижегородской области с начала года эвакуировала 358 пациентов для оказания экстренной медпомощи.

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Теги:
Здравоохранение Строительство
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