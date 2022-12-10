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Максимальная плата за детский сад в 2023 году установлена в Нижегородской области. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно информации, новые цены вступили в силу с 1 января 2023 года. Максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми устанавливается для каждого городского и муниципального округа.
Так, в Нижнем Новгороде максимальная плата для родителей составит 4038 рублей, в Кстовском районе - 3750 рублей, в Дзержинске - 2741 рубль, на Бору - 2623 рубля. Самая низкая из максимальных стоимость отмечается в Воскресенском районе - 1765 рублей.
Со списком максимальной платы за услуги детского сада во всех районах Нижегородской области можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что единая программа обучения в детсадах будет введена в России.
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