Единая программа обучения в детсадах будет введена в России Общество

Минпросвещения РФ утвердило единую федеральную образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с которой будут работать все детские сады. Приказ уже опубликован в открытых источниках, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, глава ведомства Сергей Кравцов одобрил программу ещё в конце ноября. В ней на 235 страницах перечислены памятные даты, о которых следует рассказывать детям, даны рекомендации о соблюдении режима, проведении физкультминуток и гимнастики для глаз, а также указан примерный распорядок дня в соответствии с возрастом. В документе помимо прочего описаны основные принципы дошкольного образования на основе ФГОС и другие детали.

В приказе Минпросвещения упомянуто, что требовать от детей дошкольного возраста каких-либо образовательных достижений неправомерно.

Образование дифференцировали на три возрастных этапа — младенческий, ранний и дошкольный. Причём указание конкретного возраста названо условным. Также допускается, что ребёнок может достичь результатов раньше или позже прописанных сроков.

Напомним, внедрение единого подхода к образованию в России начнётся уже в 2023 году. Закон о введении так называемого "золотого стандарта" образования предусматривает принятие единых образовательных программ, разработанных Минпросвещения. Они станут обязательными по ряду предметов: для начальной школы - по русскому языку, литературному чтению и окружающему миру. Для основного общего и среднего общего образования - по русскому языку, литературе, истории, обществознанию и географии, а также по ОБЖ.

Также сообщалось, что преподавание истории родного края во всех школах России приведут к единому образцу. Кроме того, курс по начальной военной подготовке для старших классов появится во всех школах со следующего учебного года.