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Общество

Более тысячи газовиков работают в Нижегородской области в усиленном режиме в связи с аномальными холодами

10 января 2023 15:11  [32] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более тысячи газовиков работают в Нижегородской области в усиленном режиме в связи с аномальными холодами. Об этом сообщили в пресс-службе  ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Согласно информации, к оперативному реагированию на возможные нарушения в работе газовых объектов готовы более тысячи сотрудников и 59 аварийно-спасательных автомобилей. Бригады приезжают на аварийные вызовы в течение 5 минут.

Главный инженер организации Андрей Каширин отметил, что работы ведутся круглосуточно.

В период новогодних праздников с 31 декабря по 8 января в аварийные службы поступило 895 заявок. Около 40% из них связано с эксплуатацией бытового газового оборудования, которое испытывало повышенные нагрузки. Чаще всего нижегородцы жаловались на запах газа.

Ранее сообщалось, что серьезных аварий на коммунальных сетях Нижнего Новгорода в новогодние праздники зафиксировано не было.

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Теги:
Газоснабжение
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