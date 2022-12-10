Более тысячи газовиков работают в Нижегородской области в усиленном режиме в связи с аномальными холодами Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более тысячи газовиков работают в Нижегородской области в усиленном режиме в связи с аномальными холодами. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Согласно информации, к оперативному реагированию на возможные нарушения в работе газовых объектов готовы более тысячи сотрудников и 59 аварийно-спасательных автомобилей. Бригады приезжают на аварийные вызовы в течение 5 минут.

Главный инженер организации Андрей Каширин отметил, что работы ведутся круглосуточно.

В период новогодних праздников с 31 декабря по 8 января в аварийные службы поступило 895 заявок. Около 40% из них связано с эксплуатацией бытового газового оборудования, которое испытывало повышенные нагрузки. Чаще всего нижегородцы жаловались на запах газа.

Ранее сообщалось, что серьезных аварий на коммунальных сетях Нижнего Новгорода в новогодние праздники зафиксировано не было.