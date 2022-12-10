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Регистрация ребёнка по месту жительства теперь доступна на портале Госуслуг

10 января 2023 17:50  [79] Общество

Минцифры РФ запустило на портале "Госуслуги" сервис по регистрации ребёнка по месту жительства. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно информации, зарегистрировать ребёнка получится только по месту жительства одного из родителей, который и должен оформить заявление. Для этого понадобятся данные паспортов обоих родителей, свидетельство о рождении ребёнка или реквизиты актовой записи.

Заявление будет рассмотрено специалистами МВД в течение шести рабочих дней.

Готовое электронное свидетельство поступит в личный кабинет родителя.

Электронный документ можно использовать для получения госуслуг: записать ребёнка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия. При необходимости его можно самостоятельно распечатать, но вот за оригиналом придётся съездить в МВД.

Отмечается, что сервисом успели воспользоваться уже около 6 тысяч российских семей.

Напомним, что с июля 2022 года нижегородцы могут зарегистрировать своих новорождённых малышей с помощью сервиса "Рождение ребёнка".  Медицинское свидетельство о рождении ребёнка поступает в личный кабинет матери на портале Госуслуг и используется для предзаполнения заявления о рождении. Родителям необходимо подтвердить сведения, выбрать имя ребёнку и орган ЗАГС, который затем зарегистрирует новорожденного без их личного присутствия. Кроме того, сведения направляются в другие госорганы, что позволяет автоматически запустить ряд услуг, например, присвоение ИНН и СНИЛС, выплата материнского капитала, запись в детский сад и другое.

Также сообщалось, что у нижегородских многодетных семей появилась возможность оформить жилищный сертификат на региональном портале "Госуслуги". 

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Теги:
Госуслуги Дети
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