Регистрация ребёнка по месту жительства теперь доступна на портале Госуслуг Общество

Минцифры РФ запустило на портале "Госуслуги" сервис по регистрации ребёнка по месту жительства. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно информации, зарегистрировать ребёнка получится только по месту жительства одного из родителей, который и должен оформить заявление. Для этого понадобятся данные паспортов обоих родителей, свидетельство о рождении ребёнка или реквизиты актовой записи.

Заявление будет рассмотрено специалистами МВД в течение шести рабочих дней.

Готовое электронное свидетельство поступит в личный кабинет родителя.

Электронный документ можно использовать для получения госуслуг: записать ребёнка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия. При необходимости его можно самостоятельно распечатать, но вот за оригиналом придётся съездить в МВД.

Отмечается, что сервисом успели воспользоваться уже около 6 тысяч российских семей.

Напомним, что с июля 2022 года нижегородцы могут зарегистрировать своих новорождённых малышей с помощью сервиса "Рождение ребёнка". Медицинское свидетельство о рождении ребёнка поступает в личный кабинет матери на портале Госуслуг и используется для предзаполнения заявления о рождении. Родителям необходимо подтвердить сведения, выбрать имя ребёнку и орган ЗАГС, который затем зарегистрирует новорожденного без их личного присутствия. Кроме того, сведения направляются в другие госорганы, что позволяет автоматически запустить ряд услуг, например, присвоение ИНН и СНИЛС, выплата материнского капитала, запись в детский сад и другое.

Также сообщалось, что у нижегородских многодетных семей появилась возможность оформить жилищный сертификат на региональном портале "Госуслуги".