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Более 13 тысяч человек в новогодние праздники посетили площадку "Спорт Порт" у стадиона "Нижний Новгород". Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
Согласно информации, площадка продолжит работу до 26 февраля. По пятницам, в выходные, предпраздничные и праздничные дни для гостей будет организована обширная развлекательная программа и массовые катания.
В этом году у стадиона "Нижний Новгород" был открыт самый большой каток за все время существования площадки - 3,5 тысячи квадратных метров натурального льда. Каток бесплатен для посещения, а в гейте №1 оборудована теплая раздевалка.
Для нижегородцев также доступны новогодние фотозоны, мастер-классы, горка для катания на тюбинге и ледянках, традиционные русские виды спорта, анимация и фудкорт.
Кроме того, на LED-экране рядом с катком транслируются спортивные и новогодние фильмы, а в медиастудии "Шайба" в прямом эфире выступают известные нижегородские кавер-группы и диджеи.
Вход на каток бесплатный, но по предварительной регистрации. Прокат коньков – 200 рублей, но для детей до 14 лет - бесплатно.
С понедельника по четверг - выходной день. В пятницу каток работает с 16:00 до 22:00, а выходные дни - с 11:00 до 22:00.
Ранее сообщалось, что более 280 тысяч человек приняли участие в новогодних мероприятиях в Нижнем Новгороде.
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