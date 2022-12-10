Более 280 тысяч человек приняли участие в новогодних мероприятиях в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал, что в городских новогодних мероприятий приняли участие 283 тысячи человек.

В частности, Горьковские ярмарки посетили 32 тысячи человек, а Горьковские ёлки - 3 200 детей. Музеи, театры и другие культурные учреждения приняли 70 тысяч посетителей.

В парке "Швейцария" в новогодние праздники прошло 66 мероприятий, среди которых мастер-классы, интерактивные игры и анимационная программа "Поиграем!". В них приняли участие 60 тысяч нижегородцев.

На конкурс детских рисунков "Зимний Нижний" было подано 3 248 заявок, из которых было отобрано 95 победителей, рисунки которых напечатали на новогодних открытках, их отправили через "Почту Деда Мороза" почти 11 тысяч раз.

Юрий Шалабаев отметил, что большой популярностью пользовались катки. Так, более 5 тысяч человек посетили каток в парке "Швейцария", около 6 тысяч человек - каток "Катушка" в Автозаводском парке, более 9 тысяч нижегородцев выбрали каток у кинотеатра "Россия".

Также около 7 тысяч нижегородцев приняли участие в 43 праздниках "Новый год в каждый двор".

Напомним, до 26 февраля продолжает работу новогодняя площадка "Спорт Порт" рядом со стадионом "Нижний Новгород".

Также новогодние мероприятия на Нижегородской ярмарке продолжатся до 15 января.