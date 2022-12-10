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Политика

Более 20 нижегородских компаний попали в санкционный список Украины

11 января 2023 12:05  [192] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 20 нижегородских компаний попали в санкционный список Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Согласно информации, санкции были введены еще 19 октября 2022 года. Ограничения будут действовать 5 лет.

В санкционный список попало 21 нижегородское предприятие:

- "Теплоэнерго";

- АО "Специализированный застройщик ИКС";

- "Саровбизнесбанк";

- завод "Темп-Авиа";

- КБ "Вымпел";

- АПЗ им. Пландина;

- ЦКБ "Лазурит";

- НИИ измерительных систем им. Ю. Е. Седакова;

- НИИ "Кристалл", завод "Красное Сормово";

- институт машиностроения им. Бахирева;

- ЦКБ им. Р.Е. Алексеева;

- Арзамасский машиностроительный завод;

- ООО "Русхимтрейд";

- ООО "МФ Лоджистик";

- ГК "Морские и нефтегазовые проекты";

- Нижегородский институт радиотехники;

- ООО "Волго-каспийское ПКБ";

- ЦНИИ "Буревестник";

- ООО "170 ремонтный завод средств обеспечения полетов";

- АО "Гидромаш".

Санкции влекут за собой блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых операций, транзит ресурсов, запрет на передачу технологий, приобретение земельных участков и ценных бумаг. 

Кроме того, санкции введены в отношении ГУ МВД России по Нижегородской области.

Также в персональный список 6 января 2023 попали нижегородцы Сергей и Владимир Кристовские - основатели группы "Uma2rman", а также уроженка Нижнего Новгорода, певица Ольга Кормухина. Для физлиц действуют те же ограничения, что и для юридических. Также российских артистов лишат государственных наград Украины, если такие имеются.

Ранее СБУ объявила в розыск 9 нижегородских депутатов Госдумы и сенаторов.

Также напомним, что Украина ввела санкции в отношении четырех нижегородских вузов, а Харьков разорвал побратимские отношения с Нижним Новгородом.

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Теги:
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