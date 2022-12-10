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Более 20 нижегородских компаний попали в санкционный список Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
Согласно информации, санкции были введены еще 19 октября 2022 года. Ограничения будут действовать 5 лет.
В санкционный список попало 21 нижегородское предприятие:
- "Теплоэнерго";
- АО "Специализированный застройщик ИКС";
- "Саровбизнесбанк";
- завод "Темп-Авиа";
- КБ "Вымпел";
- АПЗ им. Пландина;
- ЦКБ "Лазурит";
- НИИ измерительных систем им. Ю. Е. Седакова;
- НИИ "Кристалл", завод "Красное Сормово";
- институт машиностроения им. Бахирева;
- ЦКБ им. Р.Е. Алексеева;
- Арзамасский машиностроительный завод;
- ООО "Русхимтрейд";
- ООО "МФ Лоджистик";
- ГК "Морские и нефтегазовые проекты";
- Нижегородский институт радиотехники;
- ООО "Волго-каспийское ПКБ";
- ЦНИИ "Буревестник";
- ООО "170 ремонтный завод средств обеспечения полетов";
- АО "Гидромаш".
Санкции влекут за собой блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых операций, транзит ресурсов, запрет на передачу технологий, приобретение земельных участков и ценных бумаг.
Кроме того, санкции введены в отношении ГУ МВД России по Нижегородской области.
Также в персональный список 6 января 2023 попали нижегородцы Сергей и Владимир Кристовские - основатели группы "Uma2rman", а также уроженка Нижнего Новгорода, певица Ольга Кормухина. Для физлиц действуют те же ограничения, что и для юридических. Также российских артистов лишат государственных наград Украины, если такие имеются.
Ранее СБУ объявила в розыск 9 нижегородских депутатов Госдумы и сенаторов.
Также напомним, что Украина ввела санкции в отношении четырех нижегородских вузов, а Харьков разорвал побратимские отношения с Нижним Новгородом.
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